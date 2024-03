Licenziati 54 lavoratori del Servizio metereologico argentino

Non si ferma l'ondata di licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici in Argentina.

Tra gli ultimi a finire sotto la scure delle politiche di austerità del governo di Javier Milei sono stati 54 lavoratori del Servizio meteorologico nazionale. Lo ha reso noto il portavoce dell'organismo, Lucas Berengua, il meteorologo più giovane del Paese, volto noto e vittima della 'motosega' del presidente ultraliberista.

Berengua ha spiegato che nell'elenco iniziale dei licenziamenti figuravano 120 persone, ma è stato ridotto a 54 dipendenti. "A 54 di noi è stato comunicato che i nostri contratti non saranno rinnovati il primo aprile", ha affermato.

Secondo il sindacato dei lavoratori dell'amministrazione pubblica argentina (Ate), che ha convocato uno sciopero generale del settore per il 3 aprile, sono almeno 10 mila gli impiegati tagliati.

Il portavoce presidenziale, Manuel Adorni ha spiegato che "il numero totale di licenziamenti si saprà ad aprile, ma saranno tra i 10 e i 15 mila".



