'Per i venezuelani all'estero ostacoli per registrarsi al voto'

I migranti venezuelani in varie parti del mondo stanno incontrando ostacoli per registrarsi al voto per le prossime elezioni presidenziali del 28 luglio.

Decine di venezuelani all'estero hanno protestato davanti ai consolati a Madrid e Buenos Aires, denunciando le difficoltà nella registrazione.

Secondo Jesús Delgado Valery della ong Transparencia Electoral, le difficoltà potrebbero essere legate alla mancanza di linee guida chiare da parte del Consiglio elettorale nazionale alle sede diplomatiche. I venezuelani all'estero sono stimati in 5,2 milioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA