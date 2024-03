L'Italia col Brasile contro un network di pedopornografia

Le informazioni trasmesse dalla polizia di Italia e Spagna hanno permesso ai colleghi in Brasile di condurre le indagini sfociate nell'operazione 'Share', con 18 arresti e 59 mandati di perquisizione in 21 Stati.

L'operazione guidata "dal Coordinamento per la repressione dei crimini informatici legati agli abusi sessuali sui minori, con l'obiettivo di identificare e arrestare gli abusatori di minori e salvare le vittime, è il risultato delle informazioni trasmesse dalla polizia italiana e spagnola. Da lì è stato possibile proseguire con le indagini, e l'esecuzione di misure cautelari in tutto il Brasile", si legge in un comunicato pubblicato sul portale della polizia federale brasiliana.

Le accuse per gli indagati sono archiviazione e condivisione di materiale pedopornografico e associazione a delinquere.





