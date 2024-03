L'eclettismo onirico di Ricciardi nella Serra Gaucha brasiliana

Rivisitare l'artigianato brasiliano delle origini con una contaminazione internazionale e una nuova declinazione sul territorio. E' la proposta che la giovane designer pluripremiata, Sara Ricciardi, ha presentato all'Italian Design Day, organizzata dal consolato generale di Porto Alegre alla Camera di commercio di Caxias do Sul, regione dalle profonde radici italiane, e ricca di aziende mobiliere attente alla qualità.

"Proponiamo progetti di sviluppo territoriale in collaborazione con le imprese locali, in sintonia con politica e istituzioni. Iniziative di lunga durata, con linee di prodotto nel segno del know how di Caxias, perché il valore non è fuori, è dentro questo territorio", ha spiegato Ricciardi, affiancata dalla sua curatrice, Valentina Guidi Ottobri.

L'ambasciatrice del design italiano, nota per il suo eclettismo tra brand del lusso e performance, tra gioco e installazioni artistiche, con dinamico e perseverante impegno, ha portato nella città della Serra Gaucha la bandiera dell'innovazione italiana, con idee di design partecipativo, per creare progettualità di appartenenza collettiva, già sperimentate ad esempio nei palazzi delle periferie di Milano con la rivista "Abitare Pop" o "Il primo manuale per le feste di condominio", e un bagaglio di idee forgiate tra Benevento (di cui è nativa) Milano, Istanbul e New York, in un mix esplosivo dal "focus onirico" e dall'approccio "olistico", in cui anche le "ossessioni" diventano spunto di creazione.



