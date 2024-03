Il governo argentino aumenterà del 18% le pensioni minime

Il governo argentino ha deciso di modificare con decreto l'importo della pensione minima ad aprile aumentandolo del 18%, da 204.445 pesos (circa 220 euro) a 241.216 (circa 260 euro): lo ha annunciato il ministero dell'Economia precisando che il bonus di 70mila pesos (75,3 euro) resterà invariato.

La settimana scorsa, l'esecutivo del presidente ultraliberista, Javier Milei, ha confermato ufficialmente che i nuovi pagamenti delle pensioni avverranno in base all'Indice dei prezzi al consumo elaborato dall'Indec (l'Istituto nazionale di statistica e censimenti).

L'aumento del limite della pensione minima, che riguarderà 5 milioni di persone, inciderà sui conti pubblici. In futuro non ci saranno rialzi se il salario reale migliorerà, o se l'economia crescerà. Di conseguenza, non è previsto il recupero degli importi in relazione alle perdite degli ultimi 7 anni.





