Presidente messicano, 'Trump non finirà il muro anti-migranti'

Il presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador, ha affermato che l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non finirà di costruire il muro di confine anti-migranti se vincerà le elezioni americane di novembre ottenendo un secondo mandato.

"Non lo farà perché non funziona e ci capiamo molto bene.

Abbiamo firmato un trattato commerciale ed economico che è stato favorevole ad entrambi i popoli, ad entrambi i Paesi. Lui lo sa.

E lo sa anche il presidente (Joe) Biden", ha detto Obrador in un'intervista al programma '60 Minutes' della Cbs.

Il tema è emerso nella conversazione dopo che il leader progressista sudamericano è stato interrogato sulla rinnovata promessa elettorale di Trump di ultimare il muro di confine che divide gli Stati Uniti e il Messico. Nel suo precedente mandato il leader repubblicano è riuscito a far costruire solo 737 dei 1.600 km che aveva annunciato in campagna elettorale.



