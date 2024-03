Bukele invia altri 6mila uomini contro le gang a El Salvador

Continua il pugno di ferro del presidente di El Salvador, Nayib Bukele, contro la criminalità organizzata: il giovane leader conservatore ha annunciato l'invio di 5mila soldati e mille poliziotti in quattro distretti del nord della nazione per smantellare le azioni delle 'pandillas'.

"Qualche giorno fa ci sono stati due omicidi nel nord del nostro Paese. Abbiamo già catturato i due colpevoli, membri della banda 18 Sureños. Non ci fermeremo finché non avremo sradicato quel poco che resta delle bande," ha sottolineato Bukele.

La barriera di sicurezza comprenderà i distretti di San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico e San Isidro Labrador.

El Salvador vive da due anni sotto lo stato di emergenza decretato dall'attuale capo dello Stato, durante il quale sono state arrestate quasi 76.000 persone .



