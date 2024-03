Milei taglia altri due organismi statali e 900 dipendenti

Dopo l'agenzia di stampa statale Telam, il governo di Javier Milei ha deciso di chiudere altri due organismi pubblici, col licenziamento di 900 persone.

Lo ha annunciato il portavoce della Casa Rosada, Manuel Adorni, spiegando che si tratta di una misura adottata nello spirito di ridurre al minimo i dipendenti pubblici. La chiusura riguarda l'Istituto dell'Agricoltura familiare, contadina e indigena e il Consiglio nazionale dell'Agricoltura familiare.

Secondo Adorni i due organismi si trasformeranno in "un dipartimento con solo 64 dipendenti", per "un risparmio di nove miliardi di pesos (9,7 milioni di euro)".

Il portavoce ha fornito anche alcune cifre sulle dimensioni dei due enti che chiuderanno i battenti, che "oltre ai 964 dipendenti, contavano su 160 delegazioni, due sedi centrali, 204 veicoli, con l'85% del budget dedicato al pagamento degli stipendi". Queste nuove chiusure si aggiungono a quelle dell'Istituto nazionale anti discriminazione, e alla decisione di trasformare il ministero delle Donne in una sottosegreteria.





