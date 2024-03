Lula, 'il golpe non c'è stato perché Bolsonaro è un codardo'

"Se prima si parlava di un tentativo di colpo di Stato, oggi sappiamo dalle testimonianze che c'era un piano per rovesciare la democrazia. L'unico motivo per cui non ha funzionato è che, a parte i comandanti che non hanno accettato la proposta, il presidente precedente era un codardo". Il capo di Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, sul suo profilo X si scaglia contro Jair Bolsonaro, dopo che i retroscena affiorati dalle deposizioni degli ex vertici delle forze armate brasiliane hanno confermato il ruolo del leader di destra nelle cospirazioni per impedire l'insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva.

"L'unico modo per ricostruire il Brasile e rendere possibile un tenore di vita dignitoso per le famiglie brasiliane è consolidare il processo democratico e far capire alla gente quanto sia importante la democrazia per la vita di ciascuno di noi", ha affermato poi Lula in un intervento.



