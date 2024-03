Le ong messicane si preparano per i flussi dei migranti da Haiti

Gli attivisti messicani per i diritti umani dei migranti si stanno preparando per gestire l'arrivo di migliaia di haitiani alla frontiera meridionale, in fuga dalla violenza che ha colpito il Paese caraibico.

"I migranti haitiani sono considerati migranti economici e quindi non godono dello status di rifugiato", ha dichiarato il direttore del Centro per la dignità umana (Cdh), Luis Garcia Villagran, aggiungendo che "in molti casi subiscono discriminazioni a causa della lingua e del colore della pelle".

Secondo i dati dell'Unità per le politiche migratorie del Messico, nel 2023 sono stati oltre 45mila gli haitiani hanno attraversato la frontiera sud del Paese, facendo registrare un aumento del 900% rispetto all'anno precedente.



