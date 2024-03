La dissidenza cubana, 'servono cambiamenti o finirà in tragedia'

L'Osservatorio cubano per i diritti umani (Ocdh) avverte che "le proteste di massa delle ultime ore in diverse città cubane finiranno in tragedia se non si avvieranno immediatamente cambiamenti politici, economici e sociali che portino alla soluzione dei crescenti problemi che la stragrande maggioranza del popolo cubano affronta, soprattutto i segmenti più vulnerabili". Si legge sul portale dell'organizzazione non governativa della dissidenza con base in Europa.

"Il popolo cubano ha vissuto per decenni ingannato dalla promessa di un futuro migliore che non è arrivato e non arriverà, a causa dell'incapacità del sistema di generarlo. A ciò si aggiungono la corruzione diffusa e l'indolenza di fronte alle sofferenze altrui, che hanno portato alla situazione caotica in cui viviamo. Mezzo secolo di fallimenti dovrebbe essere sufficiente", ha dichiarato Alejandro González Raga, direttore esecutivo dell'Ochd.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA