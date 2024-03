Bolsonaro al telefono con Trump, 'verrò al tuo insediamento'

Videochiamata tra l'ex presidente brasiliano di destra, Jair Bolsonaro, e il leader sovranista, Donald Trump, di nuovo in corsa per la Casa Bianca.

"È stata una conversazione veloce. Gli ho augurato buona fortuna per le elezioni e, se tutto andrà bene, quest'anno andrò al suo insediamento", ha dichiarato Bolsonaro a Cnn Brasil.

A mettere in contatto i due ex capi di Stato è stato uno dei figli dell'ex presidente brasiliano, il deputato Eduardo Bolsonaro, nel corso di una cena presso la residenza del tycoon, a Mar-a-Lago, in Florida, dove Jair Bolsonaro, indagato per tentato golpe e privato del passaporto, non è potuto andare.





