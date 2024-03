Il premier di Haiti 'persona non grata' in Repubblica Dominicana

Il presidente dominicano, Luis Abinader, ha dichiarato il primo ministro haitiano, Ariel Henry, persona non grata nel suo Paese per motivi di sicurezza nazionale, a causa della crescente violenza nella confinante Haiti.

In un comunicato ufficiale il governo dominicano precisa: "Questa dichiarazione giunge in un momento di tensione e violenza ad Haiti, dove le bande hanno sfidato l'autorità del governo, complicando ulteriormente la situazione politica e sociale della regione".

Il Presidente Abinader ha inoltre ribadito che la Repubblica Dominicana ha chiuso il suo confine terrestre di 390 chilometri con Haiti, attuando severe restrizioni alla circolazione delle merci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA