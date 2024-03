L'Ordine di Malta a sostegno dei bisognosi nelle Americhe

"La sofferenza dei migranti è un problema che tocca le Americhe in lungo e in largo. Deve essere affrontato in modo strategico e globale". Ne ha parlato all'ANSA il Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fra' John Timothy Dunlap, rientrato in Italia dopo una conferenza a Panama sull'assistenza ai poveri e ai bisognosi nella regione. Il Gran Maestro ha partecipato a tre giorni di incontri, a cui sono stati invitati l'Organizzazione italo-latinoamericana (Iila) e l'ong "Food for the Poor", entrambe partner dell'Ordine per le missioni umanitarie in America Latina.

"La conferenza è stata un grande successo secondo tutti gli standard. In primo luogo, bisogna notare che si è trattato di una conferenza sulle Americhe: Sud, Centro e Nord America, oltre ai Caraibi, in rappresentanza di 25 paesi e con oltre 120 delegati. Abbiamo condiviso le nostre esperienze individuali al servizio dei malati e dei poveri e abbiamo discusso dei problemi umanitari comuni che affliggono queste popolazioni", ha dichiarato il religioso, aggiungendo che per l'occasione "il Gran Cancelliere, Riccardo Paternò di Montecupo, ha annunciato la creazione di un Fondo (Omdp, Order of Malta - Donors for Projects) destinato a raccogliere finanziamenti per le attività dell'Ordine in tutto il mondo".



