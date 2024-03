In Colombia non ci sarà amnistia 'finale' su delitti guerra

In Colombia non ci sono margini per un amnistia che metta un "punto finale" ai delitti compiuti contro la popolazione civile durante il conflitto tra il gruppo armato delle Farc e l'esercito regolare.

Lo ha affermato il presidente della Giurisdizione speciale per la pace in Colombia (Jep), Roberto Vidal, sottolineando che la principale ragione è "la necessità di rispettare i diritti delle vittime del conflitto".

La polemica sorge a partire dai recenti reclami di ex combattenti delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia per la creazione di un tribunale per la "chiusura" dei processi in corso e un'eventuale amnistia dei delitti commessi.

"La Jep è già concepita come un'istanza per la chiusura del conflitto tra le Farc e il governo e sono stati compiuti progressi in questo. Abbiamo una scadenza per il completamento dei nostri processi che stiamo rispettando. Il Paese può stare certo che entro questi termini rispetteremo la chiusura dei processi e delle indagini con le condanne dei responsabili che compariranno davanti al tribunale", ha aggiunto Vidal in un'intervista a El Espectador.



