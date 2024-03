Oppositore, 'Caracas ha deciso l'omicidio del militare in Cile'

Ivan Simonovis, ex capo dell'intelligence e della sicurezza del leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó - il primo a rivelare, da Miami, il rapimento dell'ex tenente venezuelano Ronald Ojeda - è convinto che dietro l'omicidio del militare, rifugiato politico in Cile, ci siano gli 007 di Caracas.

"A causa delle tempestive misure adottate dal governo cileno, è stato impossibile" esfiltrare Ojeda, "quindi il governo del Venezuela ne ha ordinato l'esecuzione", ha scritto di recente Simonovis sul suo profilo X.

Nei giorni scorsi il corpo di Ojeda era stato ritrovato abbandonato in una valigia, in un comune della cintura periferica di Santiago. Per l'assassinio è stato arrestato un adolescente venezuelano di 17 anni, ma il governo cileno ha detto di voler andare fino in fondo alla vicenda.

Poco più di un mese fa, Caracas aveva incluso Ojeda in una lista nera di militari che cercavano di rovesciare il governo venezuelano.



