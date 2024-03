Bolivia e Iran annunciano un piano di cooperazione strategica

I governi di Bolivia e Iran hanno raggiunto un accordo di cooperazione strategica che prevede il rafforzamento delle relazioni nei settori sanità, istruzione, agricoltura e telecomunicazioni. Lo ha riferito il presidente boliviano Luis Arce in una nota su X pubblicata al termine di un incontro bilaterale con l'omologo iraniano Seyyed Ebrahim Raisi, a margine del settimo vertice del Forum dei Paesi esportatori di Gas (Gecf), tenuto ieri ad Algeri.

Nel corso dell'incontro Arce ha descritto come "molto vicine" le posizioni dei due paesi su questioni internazionali, affermando che la Bolivia considera la Repubblica islamica "un Paese amico e fratello". Dal canto suo il presidente Raisi ha affermato che la posizione della Bolivia in America Latina è speciale e stimolante e per questo l'Iran è "molto interessato a promuovere la cooperazione" con il Paese, evidenziando che "le relazioni commerciali tra i due paesi dovrebbero svilupparsi nella stessa misura dei legami politici tra le due parti". Raisi ha apprezzato "le posizioni rivoluzionarie e antimperialiste" della Bolivia ed elogiato la scelta di La Paz - che ha interrotto le relazioni diplomatiche con Israele - nel "sostenere la Palestina e il popolo oppresso di Gaza".

Nell'ambito del piano strategico bilaterale è stata annunciata la creazione di una commissione congiunta di cooperazione guidata dal ministro degli Esteri iraniano, Hosein Amir Abdolahian. L'impegno annunciato dai due capi di Stato segue un memorandum d'intesa firmato lo scorso luglio per ampliare la cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza e della difesa che prevede l'assistenza alle frontiere e controllo dell'immigrazione. L'accordo prevede anche il trasferimento in territorio boliviano di aerei senza pilota per la sorveglianza delle frontiere, come già avviene in Venezuela, principale partner dell'Iran nella regione.



