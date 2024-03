Il Nicaragua denuncia Berlino all'Aja per il sostegno a Israele

Il Nicaragua di Daniel Ortega ha denunciato la Germania alla Corte di giustizia internazionale dell'Aja per presunte violazioni della Convenzione sul genocidio commesse da Israele nella Striscia di Gaza.

Secondo una nota della Corte, il regime di Managua sostiene che Berlino, "fornendo sostegno politico, finanziario e militare a Israele e interrompendo i finanziamenti all'Unrwa, facilita il genocidio e, in ogni caso, disattende al suo obbligo di fare tutto il possibile per impedirlo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA