Milei rompe la tradizione, parlerà al Congresso da un leggio

Nuova provocazione nei confronti del Parlamento da parte del presidente argentino, Javier Milei: non contento di aver cambiato l'orario della seduta di apertura del nuovo anno legislativo (spostandola dalle 12, come indicava la tradizione, alle 21 di domani), il leader ultraliberista ha deciso di modificare anche la pratica di parlare dal podio della Camera dei deputati e lo farà, invece, da un leggio situato per l'occasione tra le autorità dell'aula e i banchi dei legislatori.

La modalità è dirompente rispetto alle precedenti assemblee, dove il capo dell'esecutivo ha sempre parlato dalla presidenza della Camera, affiancato dai presidenti di Camera e Senato.

Il fatto di farlo dal leggio di legno, che sarà situato davanti al tavolo degli stenografi, implica inoltre che il discorso del presidente verrà pronunciato in piedi, in una ulteriore novità che si aggiunge alle altre.



