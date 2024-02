La Colombia annuncia la liberazione di 26 ostaggi dell'Eln

Il governo della Colombia ha annunciato che l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha liberato tutte le 26 persone rapite dai guerriglieri in cambio di riscatto e ancora tenute in ostaggio. "Nel corso del V ciclo del negoziato di pace tenuto in Messico, il governo nazionale ha consegnato all'Eln un elenco di 26 persone rapite secondo il meccanismo di monitoraggio e verifica. Oggi possiamo affermare che nessuna di queste persone è in più ostaggio", ha scritto la capo negoziatore per il governo, Vera Grabe, in una pubblicazione su X.

Il rilascio è stato possibile grazie alla ripresa dei negoziati di pace in corso tra Eln e governo il cui settimo ciclo di colloqui si svolgerà dall'8 al 22 aprile in Venezuela.

L'Eln la settimana scorsa aveva lasciato il tavolo dei negoziati accusando il governo di violazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA