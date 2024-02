La Banca mondiale triplica i fondi di garanzia su progetti green

La Banca mondiale triplicherà i fondi di garanzia messi a disposizione di imprese interessate a investire in progetti di energia rinnovabile nei Paesi emergenti. Lo ha annunciato il presidente dell'istituzione, Ajay Banga, in un evento a margine della riunione dei ministri dell'Economia del G20, in corso a San Paolo, affermando che l'obiettivo è di arrivare a 20 miliardi di dollari entro il 2030.

"Abbiamo bisogno delle risorse e dell'ingegno del settore privato per affrontare le principali sfide globali. Consolidando le nostre offerte, semplificando i processi e aumentando l'accessibilità, stiamo offrendo alle imprese un accesso più rapido e più semplice alle garanzie. Il nostro nuovo mercato delle garanzie è un passo avanti fondamentale verso l'aumento di tre volte delle nostre attività di garanzie e aiuto agli investitori per fare di più nelle economie in via di sviluppo e ad accelerare il cambiamento positivo".

Vista la necessità di aumentare gli investimenti privati per mitigare la crisi climatica e con l'obiettivo facilitare la partecipazione di imprese alle iniziative in favore della transizione energetica la Banca ha lanciato a giugno 2023 il Private Sector Investment Lab, gruppo di studio creato per identificare gli ostacoli e le potenziali soluzioni agli investimenti nelle energie rinnovabili. Dopo i primi mesi di lavoro la principale proposta è stata quella di riformare la struttura interna dell'istituto e istituire un'unica piattaforma per facilitare l'accesso alle garanzie di investimento della banca.

Oggi la banca ha garanzie per un valore di circa 6,7 ;;miliardi di dollari che offre attraverso la Multilateral Investment Guarantees Agency, e che includono anche l'assicurazione per i rischi politici e la violazione del contratti.



