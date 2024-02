Allerta di Hrw su Milei, 'le sue dichiarazioni ci preoccupano'

L'ong Human Right Watch (Hrw) ha manifestato preoccupazione per alcune dichiarazioni "di stampo autoritario" del presidente dell'Argentina, Javier Milei, e per iniziative dell'esecutivo che si possono considerare come "restrittive delle libertà" e che "in alcuni casi possono favorire violazioni dei diritti umani". Lo ha affermato la direttrice di Hrw per le Americhe, Juanita Goebertus, in un'intervista concessa all'ANSA insieme ad altri media nel corso di una visita a Buenos Aires dettata proprio dalla necessità di "ascoltare tutte le voci e comprendere in profondità" l'attuale contesto argentino.

"E' un momento critico per la difesa dello stato di diritto, la democrazia e i diritti umani in Argentina", ha detto Goebertus, secondo cui il Paese "viene da una crisi economica e istituzionale che spiega in grande misura perché una persona come Javier Milei è stata eletta come presidente".

"Varie delle sue dichiarazioni di stampo autoritario ci hanno preoccupato ma anche alcune delle iniziative dell'esecutivo come il megadecreto, la legge omnibus e il protocollo anti-picchettaggio, tutte iniziative che in alcuni aspetti si possono considerare restrittive delle libertà e che riteniamo potrebbero favorire violazioni dei diritti umani", ha aggiunto la direttrice dell'Ong. Goebertus è a Buenos Aires dove ha tenuto una serie di incontri con esponenti del governo, dell'opposizione e della Giustizia, tra cui il presidente della Corte Suprema, Horacio Rosatti.

"Siamo qui per ascoltare tutte le voci e comprendere in profondità il contesto", ha detto, sottolineando che "nel momento in cui osserveremo minacce concrete di rottura dello stato di diritto o di violazioni ai diritti umani saremo in prima linea per denunciarle e renderle manifeste".



