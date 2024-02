Lula, 'non ho mai usato la parola Olocausto' contro Israele

Il presidente brasiliano, Luis Inácio Lula da Silva, ha affermato di non aver pronunciato la parola "Olocausto" quando ha criticato le azioni di Israele nella guerra contro Hamas, paragonandole a quelle di Hitler nei confronti degli ebrei. Il leader progressista ha attribuito la polemica sulle sue dichiarazioni ad una "interpretazione" del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

"In primo luogo, non ho nemmeno usato la parola Olocausto.

Olocausto è stata un'interpretazione del primo ministro israeliano, non mia", ha osservato Lula la notte scorsa durante un'intervista al programma 'É Notícia' di Rede TV.

Il capo dello Stato ha poi riferito che già si aspettava che il governo israeliano avrebbe accolto male le sue parole, a causa delle posizioni politiche di Netanyahu. "Conosco storicamente quella persona da tempo, so cosa pensa ideologicamente", ha detto.



