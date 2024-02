Hunter Biden, 'mai coinvolto mio padre nei miei affari'

"Ho commessi molti errori nella mia vita e ho sprecato i privilegi e le occasioni. Ma non ho mai coinvolto mio padre nei miei affari". Lo ha detto Hunter Biden in una dichiarazione prima di testimoniare a porte chiuse davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera americana nell'ambito dell'indagine sull'impeachment al presidente americano. "Gli errori li ho commessi io, non mio padre", ha dichiarato ancora il First Son. "Sono qui oggi per fornire l'unico fatto incontestabile che dovrebbe porre fine alla falsa premessa di questa inchiesta: non ho coinvolto mio padre nei miei affari", ha detto Hunter.



