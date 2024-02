Giorgetti, 'dalle tensioni tra Paesi un nuovo ordine mondiale'

"I G7 sono i Paesi forti, che vorrebbero continuare ad esserlo. Nel G20 ci sono Paesi che stanno diventando potenti e che piano piano saranno sicuramente più potenti del G7, che reclamano il loro spazio, il loro ruolo economico e politico. In questa tensione tra chi è ricco e vorrebbe continuare ad esserlo senza cedere ricchezza, e chi invece questa ricchezza non ce l'ha, si sente che prima o poi il tira e molla creerà un altro ordine nel mondo. Non si sa quale, staremo a vedere". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a San Paolo per il G7/G20, intervenendo ad un ricevimento organizzato per la comunità italiana.



