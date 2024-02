Brasile spinge su tasse a super-ricchi e multinazionali al G20

La tassazione dei patrimoni dei super-ricchi così come degli utili delle grandi imprese transnazionali saranno alcuni dei principali punti all'ordine del giorno nella seconda e conclusiva giornata della ministeriale dell'Economia e delle Finanze del G20 in corso di svolgimento a San Paolo. Lo ha riferito il sottosegretario alle Finanze del Brasile, Guilherme Mello, in un punto stampa al margine dei lavori del summit, sottolineando che il governo di Luiz Inacio Lula da Silva presenterà anche i pareri di esperti in questioni fiscali.

"Crediamo che il G20 sia uno spazio in cui è possibile costruire un consenso riguardo la formulazione di un sistema fiscale internazionale", ha detto Mello. "Dobbiamo far sì che i miliardari del mondo paghino la loro giusta quota di tasse", aveva affermato in precedenza il ministro delle Finanze brasiliano, Daniel Haddad, aprendo i lavori del G20.

Il Brasile propone su questo fronte "un'imposta minima globale sulla ricchezza che potrebbe costituire un terzo pilastro per la cooperazione fiscale internazionale", ha aggiunto Haddad.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA