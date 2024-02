Indios del Guatemala invocano risposte sui 'desaparecidos'

Indigeni del Guatemala hanno marciato ieri per commemorare la Giornata nazionale della dignità delle vittime del conflitto armato interno (1960-1996) e chiedere che il governo del presidente Bernardo Arévalo de León riprenda le politiche riparatorie stabilite negli accordi di pace.

Centinaia di indios provenienti da tutte le regioni del Paese hanno partecipato all'iniziativa portando i ritratti dei loro parenti scomparsi e croci di legno con i loro nomi per chiedere allo Stato di continuare la ricerca dei loro resti.

Secondo gli organizzatori dell'evento, il governo dell'ex presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) avrebbe "smantellato" le istituzioni incaricate di risarcire le vittime della guerra e di rispettare gli accordi di pace.

Durante la commemorazione di ieri, i sopravvissuti al conflitto sono stati ricevuti dalla vicepresidente Karin Herrera nel Palazzo nazionale della cultura (sede del Governo) per l'atto simbolico del cambio della Rosa della Pace. La persona incaricata di cambiare il fiore è stata Elva Sep, una leader indigena e figlia di un'insegnante bilingue scomparsa dopo essere stata arrestata dall'esercito nel 1983.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA