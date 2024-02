Il Brasile presenta incentivi per investimenti stranieri green

Il ministro del Tesoro, Rogerio Ceron, ha presentato un programma (Eco Invest Brasil) per incentivare gli investimenti stranieri in progetti green e per la lotta ai cambiamenti climatici.

Il piano prevede un'assicurazione internazionale della durata di 25 anni per far fronte alle variazioni dei cambi, e prestiti a tassi agevolati fino al 15%, per un importo complessivo fino a due miliardi di dollari l'anno.

Secondo quanto spiegato, in caso di svalutazione del real, un hedge fund coprirà la differenza. La Banca interamericana di sviluppo fungerà da intermediario, e la Banca centrale brasiliana controllerà le operazioni.

"La matrice energetica pulita, rende il nostro Paese diverso.

Proponiamo una linea competitiva affinché il costo finale sia vantaggioso", ha affermato Ceron.



