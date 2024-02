Ultimi preparativi a S. Paolo per la manifestazione di Bolsonaro

L'ex presidente brasiliano di destra, Jair Bolsonaro (Pl), è già arrivato a San Paolo, dove per domani pomeriggio alle 15,00 ora locale (le 19,00 in Italia) ha convocato una grande manifestazione chiamando a raccolta i suoi supporter nell'avenida Paulista, nella speranza di poter dimostrare ancora una volta la sua forza e la sua popolarità.

Secondo le anticipazioni, al corteo, è previsto anche un'intervento della ex primiera-dama Michelle, mentre schermi a led proietteranno frasi in difesa dell'ex presidente, ora privato del passaporto perché al centro di un'inchiesta per un presunto tentativo di colpo di Stato, poi sfociato nell'attacco dei suoi supporter ai palazzi della democrazia, a Brasilia, l'8 gennaio 2023.

Bolsonaro, già dichiarato ineleggibile per otto anni dal Tribunale superiore elettorale, per abuso di potere e uso distorsivo dei media a fini elettorali, ha scelto la data del corteo nell'intenzione di ottenere la massima visibilità mediatica, considerato che nei prossimi giorni a San Paolo si terranno due importanti riunioni di carattere economico, nel quadro del G20.

In un discorso diffuso sui social media, Bolsonaro ha rivolto un invito ai sostenitori ad intervenire in massa ad una manifestazione "pacifica in difesa dello Stato di diritto, della democrazia, della famiglia e della libertà".

L'ex presidente è alloggiato in un'ala di Palazzo dos Bandeirantes, sede del governo guidato da Tarcísio de Freitas (Repubblicani), che ha già annunciato la sua partecipazione alla manifestazione insieme al sindaco della capitale paulista Ricardo Nunes (Mdb).



