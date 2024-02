Lula insiste, 'Israele a Gaza sta facendo un genocidio'

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva insiste: "quello che Israele sta facendo nella striscia di Gaza è un genocidio. Non stanno morendo soldati, ma donne e bambini". Lo ha affermato ieri sera in un intervento pubblico a Rio de Janeiro, tornando sull'argomento.

La settimana scorsa, il governo di Netanyahu aveva dichiarato il capo di Stato brasiliano "persona non grata", dopo che Lula, al suo rientro da una visita ufficiale in Etiopia in un'intervista, aveva paragonato le operazioni di Israele a Gaza con lo sterminio nazista.



