Festeggiamenti in Colombia per i 2 anni depenalizzazione aborto

Vari movimenti femministi hanno convocato diversi tipi di festeggiamenti, oggi in Colombia, per celebrare i due anni dalla storica sentenza della Corte costituzionale che ha depenalizzato nel Paese l'aborto fino alla 25/ma settimana di gestazione.

La commemorazione avrà luogo in 20 città, ma sarà a Bogotà, davanti alla sede della Corte, che si realizzerà l'atto simbolico principale, con l'esposizione di una sciarpa verde lunga 20 metri.

Il movimento Causa Giusta che riunisce i difensori del diritto all'interruzione di gravidanza, ha sottolineato che nei due anni in cui è in vigore la depenalizzazione, ci sono state diverse iniziative che "i settori conservatori" hanno presentato per annullare la sentenza. Tra questi, due referendum anti-aborto falliti per mancanza di sostegno e 17 richieste di annullamento della sentenza, tutte respinte dai giudici.



