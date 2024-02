A San Paolo almeno 52 morti in due mesi in operazioni di polizia

Almeno 52 persone sono morte in meno di due mesi in operazioni della Polizia Militare nell'area metropolitana di Baixada Santista, a San Paolo, in risposta all'uccisione di un agente delle forze speciali (Rota).

Si tratta di una circoscrizione che, secondo quanto riferisce il portale G1, riunisce il 4% della popolazione dello Stato e il 45% dei morti in operazioni realizzate dalle forze di sicurezza nel periodo tra il 1 gennaio e il 20 febbraio del 202.

Le autorità del governo dello stato di San Paolo sottolineano che da quando è stata lanciata la cosiddetta 'operazione estate' sono stati arrestati circa 700 presunti criminali e una tonnellata di droga.

Tuttavia il Difensore civico, insieme a diverse organizzazioni per i diritti umani, hanno messo in dubbio i metodi delle autorità e hanno richiesto l'intervento delle Nazioni Unite e della Commissione interamericana sui diritti umani (Iachr).



