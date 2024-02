Opposizioni in Venezuela denunciano abusi Maduro in un dossier

L'opposizione venezuelana riunita sotto la sigla Piattaforma Unitaria Democratica (Pud) ha consegnato al governo della Norvegia - Paese facilitatore del negoziato per la pacificazione politica in Venezuela - un documento di 33 pagine in cui elenca le violazioni degli accordi firmati a Barbados dal presidente Nicolás Maduro, in cui il governo si impegnava a convocare elezioni trasparenti entro l'anno. In una conferenza stampa il capo negoziatore della Pud Gerardo Blyde ha spiegato che le prime 24 pagine contengono informazioni documentate fino al 26 gennaio, giorno in cui la Corte Suprema ha confermato l'esclusione dalle prossime presidenziali della candidata María Corina Machado, vincitrice delle primarie con il 92,35% dei voti. Un allegato di 9 pagine raccoglie invece i fatti più recenti, come tentativi di intimidazione, repressione e l'arresto di numerosi oppositori, oltre che l'espulsione dei funzionari delle Nazioni unite per i diritti umani. La Pud aveva già chiesto formalmente alla Norvegia di fare da garante per l'istituzione di una commissione di monitoraggio e verifica per valutare lo stato degli accordi firmati lo scorso ottobre.



