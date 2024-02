Il senatore Usa Marco Rubio incontra Milei a Buenos Aires

Il senatore repubblicano, Marco Rubio, ha espresso oggi il suo sostegno alle politiche intraprese dal presidente dell'Argentina, l'ultraliberista, Javier Milei, al termine di una riunione tenuta a Buenos Aires.

"Grande riunione oggi con Javier Milei, un forte alleato dell'America con un piano audace per salvare l'Argentina da un secolo di disastrose politiche socialiste. Dovremmo aiutarlo ad avere successo", ha scritto Rubio sul suo profilo X.

Rubio è considerato attualmente uno degli esponenti più influenti del partito repubblicano e uno dei possibili candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti in ticket con Donald Trump.

Il senatore conservatore di origini latine si è riunito anche con il ministro dell'Economia, Luis Caputo, definito come "l'uomo che sta aiutando Milei alla realizzazione del coraggioso piano per salvare l'economia dell'Argentina da decenni di follia socialista".

La visita di Rubio precede la partecipazione di Milei, il 21 febbraio a Washington, al summit internazionale della Conservative Political Action Conference (Cpac), il principale evento mondiale dei conservatori.

Tra gli speaker dell'evento anche l'ex presidente Trump, con il quale - affermano fonti del governo argentino - Milei cercherà di avere un incontro.



