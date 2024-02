Precipita il numero di farfalle monarca in Messico, -60%

Il numero di farfalle monarca che ogni anno raggiungono le foreste del Messico centrale è diminuito del 60% a causa del cambiamento climatico e dei pesticidi. Lo rivelano i dati pubblicati dalla Commissione messicana delle aree naturali protette (Conanp). In autunno le farfalle monarca attraversano il Canada e gli Stati Uniti per trascorrere l'inverno nelle foreste del Michoacan. Finito il letargo, la specie si riproduce in Messico per poi depositare le uova nel sud degli Stati Uniti. Secondo gli esperti, la siccità e l'uso di pesticidi ha impedito la schiusa di molte uova, riducendo la popolazione delle farfalle.

"La siccità, soprattutto in autunno, potrebbe essere stata davvero problematica negli Stati Uniti meridionali e in Messico, ma si tratta di un'ipotesi che richiede ulteriori approfondimenti", ha dichiarato il ricercatore canadese Gregory Mitchell, mentre il direttore della Conanp ha fatto sapere che il governo messicano si sta impegnando a ridurre l'uso di glifosato per contrastare questo fenomeno.



