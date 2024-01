In Argentina migliaia mobilitati per lo sciopero anti-Milei

Migliaia di manifestanti si stanno dirigendo verso la piazza del Congresso a Buenos Aires, cuore dello sciopero generale indetto dalla Confederazione generale del lavoro (Cgt) e dai principali sindacati del Paese contro la ricetta economica del governo Milei. Si nota un forte afflusso soprattutto nelle arterie dell'avenida 9 de Julio e quella de Mayo.

Gli organizzatori contano di portare in piazza almeno novantamila persone. Secondo quanto può osservare l'ANSA, l'atmosfera in città è molto tranquilla, i negozi sono aperti, e quanti hanno scelto di aderire allo sciopero stanno rispettando il transito, osservando quindi il protocollo anti-picchetto, come raccomandato dal governo.

Nelle strade è stato dispiegato un massiccio servizio di polizia, con gli agenti in tenuta antisommossa.



