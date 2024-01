Amazzonia: minore deforestazione di aree protette in 9 anni

Le aree protette dell'Amazzonia Legale, in Brasile, hanno registrato il tasso di deforestazione più basso degli ultimi nove anni nel 2023, secondo i dati dell'Istituto dell'uomo e dell'ambiente (Imazon).

L'Amazzonia Legale corrisponde al 59% del territorio brasiliano e comprende l'area di 9 Stati (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte del Maranhão).

In base ai calcoli dell'ong con sede a Belem, l'anno scorso 386 km quadrati di foresta sono stati abbattuti su terre indigene e unità di conservazione, un'area equivalente alla dimensione della città di Belo Horizonte. Nel 2022 erano stati 1.431 km quadrati.

Le cifre mostrano dunque che la deforestazione in questi territori è diminuita nel 2023 quasi quattro volte rispetto al tasso dell'anno precedente, una riduzione del 73%.



