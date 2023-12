Argentina: aumenta la tensione in vista delle proteste di domani

Aumenta la tensione in Argentina in vista della prima grande manifestazione contro il programma economico ultraliberista del governo di Javier Milei convocata per domani dalle organizzazioni sociali e i partiti di sinistra riuniti sotto la sigla 'Union Piquetera' (Up).

A fronte dell'iniziativa di protesta il ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich, ha ribadito che verrà attuato in modo inflessibile il nuovo protocollo delle forze dell'Ordine contro qualsiasi manifestazione che provochi un blocco della circolazione, mentre il titolare del dicastero del Capitale Umano, Sandra Pettovello, ha annunciato che verranno tolti i sussidi sociali a tutti coloro che parteciperanno a picchetti o disordini.

"Noi vogliamo manifestare pacificamente, se succederà qualcosa responsabilizzeremo il governo", ha dichiarato da parte sua Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Operaio, uno dei principali movimenti della Up.

Alla manifestazione parteciperà anche Juan Grabois, dirigente del Movimento dei Lavoratori Esclusi (Mte) ed ex precandidato alle presidenziali per la coalizione peronista Union por la Patria. Il leader del Mte, considerato uomo vicino a Papa Francesco, ha affermato in un comunicato che "le misure economiche criminali e l'intimidazione pubblica a coloro che protestano" rappresentano un "sovvertimento della Costituzione".

Il nuovo protocollo per le forze dell'Ordine prevede diverse misure che vanno dalla repressione immediata del delitto in fragranza - in questo caso il blocco della circolazione stradale - a sanzioni nei confronti di istigatori e finanziatori dei picchetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA