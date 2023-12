Prosegue operazione contro Heller, 'devastatore' dell'Amazzonia

La giustizia brasiliana ha dato il via a una nuova operazione di polizia contro l'imprenditore Bruno Heller, considerato il "più grande devastatore" dell'Amazzonia.

Almeno 80 agenti della Polizia Federale hanno eseguito oggi 11 mandati di perquisizione e sequestro negli stati amazzonici del Pará e del Mato Grosso con l'obiettivo di "smantellare" l'organizzazione di Heller ritenuta responsabile dell'appropriazione illegale di almeno 22.000 ettari di selva poi disboscata per permettere l'allevamento di bestiame.

In questa seconda operazione la giustizia ha ordinato il sequestro di nove proprietà, 21 milioni di euro e il blocco dei conti bancari appartenenti a Heller e ai dipendenti delle sue società.

Ad agosto, nel corso dell'operazione "Retomada I", Heller era stato arrestato e trovato in possesso di lingotti d'oro e armi in una fattoria di Novo Progresso, nell'entroterra del Pará. In quell'occasione vennero sequestrati anche diversi veicoli di lusso, 10.000 capi di bestiame, 20 proprietà e 11 aziende agricole.



