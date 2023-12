Argentina: Milei sceglie l'ex candidato Luis Petri alla Difesa

L'ex candidato alla vicepresidenza Luis Petri sarà il nuovo ministro della Difesa dell'Argentina. Lo ha reso noto oggi un comunicato dell'Ufficio stampa del presidente eletto, Javier Milei, dove si sottolinea che in questo modo, con la scelta di Patricia Bullrich alla Sicurezza, vengono incorporati nel futuro governo i candidati della coalizione di centrodestra, Juntos por el Cambio (JxC).

La decisione sigilla ulteriormente l'alleanza di governo tra la corrente più conservatrice di JxC e il partito del presidente eletto, La Libertà Avanza in vista anche di assicurare la governabilità a fronte della ridotta rappresentanza in parlamento della compagine governativa.

Con la designazione di Petri resterebbe solo una casella da riempire nell'organigramma del nuovo gabinetto del presidente ultraliberista, quella del ministero delle Infrastrutture.

Nelle ultime ore fonti del nuovo governo parlano inoltre della possibilità di riportare la segreteria della Sanità allo status di ministero, quindi non più incorporata come segreteria nel super dicastero del Capitale Umano insieme a Lavoro, Educazione e Sviluppo Sociale.



