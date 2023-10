Cuba, 'gli Stati Uniti ci stanno asfissiando'

Gli Stati Uniti stanno "asfissiando" Cuba: lo ha sostenuto il presidente dell'isola caraibica, Miguel Díaz-Canel, un'intervista alla televisione statale cubana.

"Ci hanno messo in una situazione di massima pressione, di asfissia economica, per provocare il crollo della Rivoluzione, per spezzare l'unità tra la leadership e il popolo", ha detto Díaz-Canel, che ha sostituito Raúl Castro al potere nel 2018.

Secondo il capo dello Stato, Cuba sta attraversando una "situazione molto complessa" sul piano economico dopo la pandemia, che ha cominciato a peggiorare durante "la seconda metà del 2019" e che è stata amplificata, tra l'altro, "dall'intensificazione dell'embargo" (americano) durante l'amministrazione di Donald Trump (2017-2021).

Un altro fattore di freno, ha aggiunto, è l'inclusione di Cuba nella lista nera dei Paesi che sponsorizzano il terrorismo.





