Lula si opera all'anca, 'ma l'anestesia generale mi fa paura'

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, verrà sottoposto oggi a un intervento chirurgico all'anca, per impiantare una protesi nel femore destro, presso l'Ospedale sírio-libanese di Brasilia.

Il capo dello Stato subirà un'operazione in anestesia generale che durerà dalle due alle quattro ore. Nella sua diretta settimanale, martedì, Lula ha ammesso di aver sempre avuto "paura" dell'intervento in anestesia generale, ma ha assicurato di essere fiducioso e che tornerà "bene" dall'operazione.

Il leader progressista ha parlato dei forti dolori degli ultimi mesi a causa dei quali ha dovuto anticipare il suo ritorno dagli Stati Uniti, la settimana scorsa, dove ha partecipato all'assemblea dell'Onu.

Un'equipe di medici dell'ospedale siro-libanese di San Paolo parteciperà all'intervento a Brasilia, in una stanza dotata, tra l'altro, di intelligenza artificiale.

Lula, di 77 anni, dovrebbe restare ricoverato nell'ospedale della capitale fino alla prossima settimana e trascorrerà circa tre settimane lavorando dalla residenza di Palacio da Alvorada.





