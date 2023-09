Strada sbarrata per il ricorso di Bolsonaro sull'ineleggibilità

I giudici del Tribunale superiore elettorale hanno formato la maggioranza per respingere il ricorso della difesa dell'ex presidente ultraconservatore Jair Bolsonaro, contro la decisione che lo ha dichiarato ineleggibile per otto anni, tagliandolo fuori dalla corsa per le presidenziali del 2026. Lo riporta Cnn Brasile.

La corte ha avviato l'analisi dell'appello in una sessione plenaria virtuale, iniziata a mezzanotte di venerdì, che scadrà il 28 settembre. La procedura non prevede il dibattito e le decisioni dei togati vengono espresse attraverso un sistema elettronico.

A fine giugno il Tribunale superiore elettorale aveva condannato Bolsonaro all'ineleggibilità con 5 voti favorevoli e 2 contrari per abuso di potere politico e uso improprio dei media, per un incontro organizzato con un gruppo di ambasciatori nel luglio 2022, prima delle presidenziali, in cui aveva attaccato il sistema elettorale brasiliano.

Facendo ricorso contro la condanna, la difesa dell'ex presidente ha messo in discussione l'inclusione nel procedimento della cosiddetta 'bozza di golpe' trovata a casa dell'ex ministro della Giustizia di Bolsonaro, Anderson Torres, affermando che si tratta di un "nuovo documento" rispetto ai fatti contestati. Hanno votato per respingere il ricorso i giudici Alexandre de Moraes, Carmen Lucia, Benedito Gonçalves e Ramos Tavares. Nunes Marques, Raul Araújo e Floriano de Azevedo Marques non hanno ancora espresso la loro decisione.



