Antimafia, Carbone incontra ministro della Sicurezza argentino

L'ambasciatore d'Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini, e il direttore della Direzione investigativa antimafia, Michele Carbone, si sono riuniti giovedì a Buenos Aires con il ministro della Sicurezza argentino, Anibal Fernandez.

L'incontro, si legge in una nota, ha permesso "un fruttuoso interscambio sui risultati e il rafforzamento della già eccellente cooperazione bilaterale in materia di lotta contro il crimine organizzato".

L'incontro fa seguito alla presentazione avvenuta questa settimana dell'Unità antimafia della Polizia federale argentina, prima unità investigativa nella regione dedicata espressamente alla lotta contro le mafie all'estero.



