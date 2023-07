Paraguay entra nel Guinness per 'asado' più lungo del mondo

Un esercito di 60 cuochi ha permesso al Paraguay di conquistare il Record Guinness per l''asado' (arrosto) più lungo del mondo, che con i suoi 250 metri a superato quello precedente che apparteneva alla Turchia con 233,67 metri.

L'iniziativa, organizzata dalla Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción, aveva come proposito anche di rilanciare la vita notturna in una parte della capitale un po' dimenticata.

La sfida, riferisce il quotidiano ABC Color, è cominciata ieri pomeriggio alle 16, quando i cuochi hanno cominciato a preparare lungo la calle Estrella il barbecue su cui sono stati posti a cuocere, uno dietro l'altro, gli spiedini di carne dello stesso tipo di quelli venduti sulle bancarelle paraguaiane.

Di fronte a migliaia di persone attirate dalla sfida ed anche dal profumo della carne arrostita, i cuochi e i loro aiutanti hanno preparato e messo a cuocere gli spiedini, lungo quattro isolati della strada, fino a raggiungere l'obiettivo fissato di 250 metri di 'asado'.

Una volta realizzato il controllo ufficiale da parte dei giudici del Guinness World Record che hanno ufficializzato il nuovo primato, è cominciata la festa popolare, con musica folclorica, birra e, ovviamente, distribuzione gratuita degli spiedini alla gente che aveva partecipato all'evento.



