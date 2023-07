Panama: ridotto il transito di navi nel canale per la siccità

L'Autorithy del Canale di Panama (Acp) ha avviato oggi una misura restrittiva per il transito giornaliero di navi nella via interoceanica dovuta ad una inattesa persistenza di siccità frutto di scarse piogge.

Fino a nuovo avviso, riferisce il quotidiano El Siglo, soltanto 32 navi al giorno potranno attraversare il canale, con conseguenze sia di minori introiti per l'erario panamense sia di presumibili forti ritardi nel passaggio delle petroliere e dei cargo.

Le unità che riceveranno il semaforo verde per il transito saranno quindi ogni giorno 10 per le grandi chiuse Neopanamax (inaugurate nel 2016) e 22 per le chiuse Panama, in funzione dal 1914.

Normalmente, attraverso il Canale di Panama passa circa il 3% del commercio mondiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA