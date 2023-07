San Salvador, stato di emergenza prorogato per la 16ma volta

Il parlamento di El Salvador ha approvato la sedicesima proroga dello stato di emergenza decretato nel marzo 2022 in risposta a un'ondata di 87 omicidi avvenuti in pochi giorni. La proroga, con 67 voti a favore, nove contrari e tre astenuti, arriva in mezzo alle polemiche tra il partito al governo, Nuevas Ideas, che difende una maggiore sicurezza nella nazione, e l'opposizione, che ha criticato le violazioni dei diritti umani, secondo il quotidiano salvadoregno El Mundo.

Il mese scorso, anche le Nazioni Unite - oltre ad ong internazionali come Human Rights Watch e Amnesty International - avevano invocato la "revoca immediata" dello stato di emergenza nel Paese. L'opposizione ha inoltre chiesto la creazione di una commissione d'inchiesta su presunti casi di tortura nelle carceri, nonché per indagare sulla morte sospetta di alcuni membri di gang e sugli arresti arbitrari di persone innocenti.

Da parte sua, il governo del presidente Nayib Bukele ha sostenuto che è "imperativo continuare la guerra contro le bande" criminali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA