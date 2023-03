Amazzonia: record di deforestazione a febbraio, +62%

(ANSA) - BRASILIA, 10 MAR - Record di deforestazione, il mese scorso, nell'Amazzonia brasiliana: a febbraio sono stati distrutti 321,97 km quadrati, ha riferito oggi l'Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe). Si tratta della maggiore area devastata dal 2015, quando iniziò la rilevazione periodica dell'Inpe.

Gli "allerta" di deforestazione hanno mostrato una crescita del 62% il mese scorso rispetto ai dati registrati nel febbraio 2022, ultimo anno di governo del presidente Jair Bolsonaro.

Un brutto colpo per l'attuale presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, entrato in carica il 1 gennaio con la promessa di ridurre a zero il disboscamento e di ripristinare le politiche per la conservazione della più grande foresta tropicale del pianeta.

Secondo la ministra dell'Ambiente, Marina Silva, il record negativo registrato a febbraio sarebbe "un atto di vendetta" nei confronti dell'attuale esecutivo. (ANSA).