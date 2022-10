Brasile: fake news aumentate 1600% in campagna elettorale

(ANSA) - BRASILIA, 21 OTT - In Brasile è aumentata di oltre il 1600% la diffusione di notizie false nell'attuale campagna elettorale rispetto a quella delle elezioni comunali del 2020: lo riferisce il Tribunale superiore elettorale (Tse). Allo scopo, sono state annunciate misure che consentiranno di rimuovere più rapidamente dal web - in un massimo di due ore - canali e profili con fake news, proliferati nel conto alla rovescia per il ballottaggio tra il presidente uscente Jair Bolsonaro, candidato alla rielezione, e l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Tutti hanno osservato che (dopo la prima tornata elettorale del 2 ottobre) c'è stato un aumento del proliferare di notizie fraudolente e discorsi di odio che, come sappiamo, non portano a nulla, portano semplicemente alla corrosione della democrazia" , ha affermato il presidente del Tse, Alexandre de Moraes, che è anche uno degli undici componenti della Corte suprema (Stf).

