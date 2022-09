Tlc: Tim Brasil attiva la rete 5G in altri sette capoluoghi

(ANSA) - SAN PAOLO, 20 SET - Tim Brasil ha attivato la sua rete 5G in altri sette capoluoghi brasiliani: Boa Vista (Roraima), São Luís (Maranhao), Teresina (Piauì), Aracaju (Sergipe), Maceió (Alagoas), Cuiabá (Mato Grosso) e Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Inizialmente, la rete 'standalone' (che non utilizza la tecnologia precedente per funzionare) coprirà 280 quartieri di queste città, che si uniranno ad altre 15 già con il 5G abilitato.

"Siamo felici di guidare questa rivoluzione chiamata 5G già in 22 capoluoghi, ampliando la nostra copertura e andando ben oltre l'obbligo stipulato da Anatel in tutte le città. A San Paolo, Curitiba e Rio de Janeiro, ad esempio, abbiamo già avviato il servizio 5G con copertura nel 100% dei quartieri", ha affermato Marco Di Costanzo, direttore sviluppo rete di Tim Brasil.

Secondo l'operatore telefonico, ci sarà un graduale ampliamento delle località coperte, in base all'evoluzione della domanda.

